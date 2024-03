Guerre entre Israël et le Hamas : la résolution de l’ONU "aurait dû être adoptée il y a cinq mois" selon un spécialiste du Moyen-Orient

Mardi 26 mars, le 12/13 info a reçu Jean-Pierre Filiu, spécialiste du Moyen-Orient et professeur à Sciences Po. Ce dernier a donné son éclairage après le vote d’une résolution à l’ONU pour un cessez-le-feu à Gaza.

Que peut changer la résolution votée à l’ONU ? Son vote et l’abstention des États-Unis sont-ils un coup de tonnerre ? "Bien sûr que non. Cette résolution aurait dû être adoptée il y a cinq mois. Les Américains se sont abstenus, et ont permis enfin le vote d’une résolution sur un cessez-le-feu immédiat", explique Jean-Pierre Filiu, spécialiste du Moyen-Orient et professeur à Sciences Po. Selon lui, "Netanyahou fait cette guerre pour sa survie personnelle à la tête du gouvernement israélien, pour échapper aux poursuites pour corruption, abus de confiance et fraude".

Un conflit "mis en scène" avec les États-Unis

Pour Jean-Pierre Filiu, "Netanyahou a besoin de mettre en scène un conflit largement artificiel avec les États-Unis" et "mise sur un retour de Trump à la Maison-Blanche". L’historien se dit par ailleurs "totalement accablé par cette situation qui perdure au vu et au su du monde entier. (…) Ça fait cinq mois et demi qu’on voit se développer une catastrophe humanitaire sans précédent. L’ONU dit qu’il y a autant d’enfants tués à Gaza en quatre mois qu’en quatre ans dans le reste du monde".