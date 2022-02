Démarches administratives : le numérique doit rester "une offre supplémentaire", préconise la Défenseure des Droits

La dématérialisation des démarches administratives crée toujours des inégalités d'accès aux services publics, affirme mardi 15 février la Défenseure des Droits Claire Hédon dans un rapport intitulé : "Dématérialisation des services publics : trois ans après, où en est-on ?" Cette dématérialisation ne doit pas se substituer au papier ou au téléphone, mais rester "une offre supplémentaire".

En 2019, le Défenseur des Droits Jacques Toubon alertait sur les risques et dérives liés à la généralisation de la dématérialisation des démarches administratives. Si les autorités publiques semblent avoir été sensibles aux constats faits il y a trois ans, la Défenseure des Droits Claire Hédon constate que "le nombre d'alertes et de réclamations liées à la dématérialisation ne fléchit pas".

Treize millions de personnes en difficulté avec le numérique

Tous les ans, plus de 80% des réclamations adressées à l'institution concernent les difficultés liées aux services publics. Selon le rapport, près d'un Français sur quatre exprime le sentiment de vivre dans un territoire délaissé par les pouvoirs publics. "Chaque jour, des usagères et des usagers sont confrontés à l'impossibilité de faire aboutir une démarche administrative, se heurtent à une absence de réponse, peinent à contacter un interlocuteur ou trouvent porte close." Comme en 2019, 13 millions de personnes sont en difficulté avec le numérique dans notre pays et sont "les laissés pour compte de la dématérialisation."

Comme il y a trois ans, la Défenseure des Droits pointe les difficultés spécifiques que rencontrent certains publics. Ainsi, les majeurs protégés et les personnes détenues n'ont pas vu leur situation s'améliorer. Les personnes étrangères sont encore plus massivement empêchées d'accomplir leurs démarches. Les personnes âgées, encore souvent éloignées du numérique, les jeunes, moins à l'aise qu'on ne le croit avec l'administration dématérialisée, et les personnes handicapées, qui n'ont toujours pas affaire à des services publics accessibles, rencontrent aussi d'importantes difficultés.

Le rapport souligne que les démarches numériques apparaissent comme un obstacle parfois insurmontable pour les personnes en situation de précarité sociale.

Des lacunes concernant les procédures

L'institution estime également que la qualité des sites et des procédures dématérialisées souffre toujours de lacunes considérables. Certaines personnes qui, auparavant, étaient en mesure de réaliser leurs démarches seules ne le sont plus.

"Les effets de la dématérialisation nous concernent toutes et tous", affirme la Défenseure, car "chacun un jour, peut rencontrer un blocage incompréhensible face à un formulaire en ligne". Selon elle, on fait reposer "sur les épaules de l'usager ou de ses aidants la charge et la responsabilité du bon fonctionnement de la procédure."

"On demande en réalité aux usagers de faire plus pour que l'administration fasse moins et économise des ressources." La Défenseure des Droits à franceinfo

Cette dématérialisation porte "atteinte au principe d'égal accès au service public", estime le rapport, et met "en danger notre cohésion sociale, notre sentiment d'appartenance commun, et fait courir le risque d'un affaiblissement de la participation démocratique, dans toutes ses dimensions."

La Défenseure des Droits propose de "renverser la perspective, et d'offrir aux usagers la possibilité de choisir réellement leurs modes d'interaction avec les administrations afin que le service public s'adapte aux besoins et aux réalités des usagers et non l'inverse". Elle entend "revenir aux fondements du service public". Ainsi, la dématérialisation des procédures administratives "s'inscrirait comme une offre supplémentaire et non substitutive au guichet, au courrier papier ou au téléphone". Cela permettrait de penser l'organisation du service public "non pas à partir des attentes et des priorités des administrations, mais à partir de la situation réelle des gens, qui doit être reconnue et prise en compte, dans toute sa complexité."