franceinfo seniors. La dématérialisation des papiers administratifs en 2022 creuse les inégalités face au numérique

L'illectronisme et l'illetrisme restent de sérieux obstacles pour des Français de tous les milieux et de tous les âges, notamment en matière de déclaration fiscale digitale. (Illustration) (JASMIN MERDAN / MOMENT RF / GETTY IMAGES)

L’illectronisme recouvre toutes les couches de la société, toutes les tranches d'âge, que les gens soient en milieu rural ou en milieu urbain. Pour les chiffres, environ 11 millions de Français ne se sentent pas à l'aise avec le numérique, soit 23 % de la population

Qu'est-ce que l'illectronisme ?

L'illectronisme est un néologisme venant de la traduction de information-illiteracy qui transpose le concept d'illettrisme dans le domaine de l'information électronique : il s'agit d'un manque ou d'une absence totale de connaissance des clés nécessaires à l'utilisation et la création des ressources numériques.

Il existe deux types de difficultés éprouvées

- Celles qui sont liées à la pratique et à la manipulation de ces nouveaux outils

- D’autre part, celles qui sont liées à l’usage, au contenu et à la vérification des informations véhiculées.

L'illectronisme se différencie de l'e-exclusion car il provient plus d'un manque de savoirs et d’usages que de moyens à l’accès au domaine électronique.

Internet crée de nouvelles inégalités, mais en réduit d’autres

Les jeunes, parfois, n’ont qu’une maîtrise partielle du net et manquent de distance par rapport à ce qu’ils y trouvent. Le risque de délaisser complètement l’écrit au profit de l’image est aussi à prendre en compte.

Créé il y a plus de 30 ans, le syndicat de la presse sociale (SPS) rassemble plus de 80 éditeurs (associations, coopératives, mutuelles, syndicats…) afin de représenter, défendre et promouvoir l’information sociale.

Le SPS compte au total une centaine de publications offrant à ses 20 millions de lecteurs une très grande variété de périodicités, de moyens mis en oeuvre et de tirages.

Il offre à ses éditeurs, avec le concours de la Fédération nationale de la presse spécialisée (FNPS), des services personnalisés (information et formation générale ou thématique, conseil et assistance juridique, technique, administrative, fiscale…) et assure leur représentativité auprès des ministères et administrations de tutelle.

En France, près d'un adulte sur cinq n'utilise pas d'outil numérique ou abandonne en cas de difficulté

Les personnes âgées de plus de 70 ans sont très nombreuses dans cette situation (36%). La fracture numérique concerne particulièrement les personnes âgées : 42% pour les plus de 80 ans.

Les jeunes aussi peuvent être concernés par l'illectronisme. 12% des jeunes se disent mal à l'aise avec les outils du numérique. Ils se trouvent désemparés dès que l'utilisation devient moins ludique.

Le calendrier fiscal 2021