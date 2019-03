Changement d'heure : les Français doivent faire un choix

Heure d'été ou heure d'hiver ? Dans les allées du Salon de l'agriculture à Paris, la question fait débat. "L'heure d'été c'est mieux, c'est plus agréable, car on voit davantage le jour. En heure d'hiver, on déprime un peu plus", estime une femme. "L'heure d'hiver serait beaucoup mieux. Avec le travail qu'on a, si le jour se lève à 9 heures du matin ce n'est pas le top", rétorque de son côté un éleveur bovin. La consultation lancée le 4 février dernier par l'Assemblée nationale se termine dimanche 3 mars à minuit.

80% des Français réclament la fin du changement d'heure

Sur les 670 000 contributions apportées à ce stade, 80% réclament la fin du changement d'heure et 55% se prononcent pour l'heure d'été toute l'année. Pour les éleveurs, la fin du changement d'heure serait préférable, car les vaches sont perturbées par les traites décalées. Le résultat du vote sera transmis aux institutions européennes, mais sans aucune valeur contraignante. Les pays trancheront officiellement dans deux ans pour s'harmoniser sur l'heure choisie.

