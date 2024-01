Antisémitisme : le nombre d’agressions explose depuis l'attaque du Hamas

Le dernier rapport du CRIF paru mercredi 24 janvier révèle une hausse des actes antisémites de 1 000% depuis l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre dernier, soit 1 242 actes recensés en trois mois. Au total, 1 676 ont été recensés en 2023, contre 436 en 2022.

Des graffitis menaçants, comme à Carcassonne (Aude), la porte d’un couple d’octogénaires israélites incendiée à Paris, ou encore des lettres de menaces envoyées au député Jérôme Guedj : les actes antisémites explosent. 1 676 ont été recensés en 2023, contre 436 en 2022, d'après le dernier rapport du CRIF paru mercredi 24 janvier. Et le rythme s’est accéléré depuis l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre dernier, avec une augmentation de 1 000% des actes antisémites.

Le milieu scolaire est particulièrement concerné

Conséquence : les Juifs redoublent de prudence en cachant tout signe d’appartenance religieuse. Selon les institutions juives de France, 13% de ces actes arrivent en milieu scolaire, au collège en particulier, et les auteurs sont de plus en plus jeunes. Le gouvernement s’est engagé à la plus grande fermeté. Les auteurs encourent six mois de prison en cas d’injures, et cinq ans et 75 000 euros d’amende en cas de menaces de mort.