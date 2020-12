Procès des écoutes : prison ferme requise contre Nicolas Sarkozy

Éric Pelletier, journaliste France Télévisions, est en duplex depuis le palais de justice de Paris, mardi 8 décembre. "Le parquet national financier s’est montré implacable ce soir, quatre ans d’emprisonnement dont deux fermes pour les prévenus", commente-t-il depuis le tribunal judiciaire. Concernant Nicolas Sarkozy, il a notamment été déclaré : "On pensait qu’un ancien président de la République avait gardé à l’esprit la grandeur, la responsabilité et les devoirs de sa charge. On ne peut pas admettre qu’un ancien président oublie la République".

Thierry Herzog, son avocat, a été qualifié de "mauvais génie" du dossier, "égaré par son amitié". Enfin, Gilbert Azibert, ancien haut magistrat, serait "l’instrument consentant des intérêts de Nicolas Sarkozy". L’ancien chef de l’État a "encaissé stoïquement l’accusation", rapporte Éric Pelletier. Les avocats de la défense commenceront mercredi 9 décembre leur plaidoirie. "L’heure est ce soir à la riposte", conclut le journaliste pour France Télévisions.

