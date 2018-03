Nicolas Sarkozy : la garde à vue est levée

La garde à vue de l'ancien président est désormais terminée. "Après deux jours d'audition et après une interruption de 9 heures, cette nuit, durant laquelle Nicolas Sarkozy a pu retourner chez lui pour se reposer, la garde à vue est levée", annonce Dominique Verdeilhan en direct depuis Nanterre (Hauts-de-Seine). "Nicolas Sarkozy a quitté il y a quelques minutes les locaux de la police judiciaire", précise-t-il.

Les juges d'instruction ont pris une décision

"On sait aussi que les trois juges d'instruction chargés du dossier sont venus du pôle financier à Paris ici, à Nanterre, pour lire les PV d'audition de Nicolas Sarkozy au long de ces deux jours et ont donc décidé, mais l'on ne sait pas ce qu'ils ont décidé, de la suite des événements : soit, faute de charge, il n'y aura pas de poursuites, soit c'est une mise en examen, soit c'est un placement sous le statut de 'témoin assisté', ou encore autre solution possible, la convocation de Nicolas Sarkozy dans les jours prochains pour un nouvel interrogatoire, mais cette fois-ci dans leurs bureaux", conclut le journaliste.

