DIRECT. Soupçons de financement libyen de sa campagne : Nicolas Sarkozy toujours en garde à vue

: L'application des mesures contre le harcèlement de rue, ou encore les frotteurs dans le métro, est souvent épinglée. La ministre botte en touche et fait valoir qu'il y a des policiers, dans la rue, qui sont désormais souvent équipés de caméras. "Je crois que c'est quelque chose qui se traduira par les faits, réellement, et qui de ce fait aura une valeur d'exemplarité", juge-t-elle.

: La ministre de la Justice Nicole Belloubet est l'invitée des "4 Vérités" sur France 2. Interrogée sur la garde à vue de Nicolas Sarkozy, elle se refuse à tout commentaire. "Je souhaite m'en tenir, vraiment, à une stricte neutralité", fait-elle valoir.







: Ronaldinho, ancienne star du football brésilien, a rejoint, hier, les rangs du Parti républicain brésilien. Cette formation est considérée comme le bras politique de l'Eglise universelle du Royaume de Dieu. Celui qui a été champion du monde en 2002 ou encore Ballon d'or en 2005 pourrait être candidat aux prochaines élections générales prévues en octobre.







: L'adolescete recevait entre trois et cinq messages haineux par jour sur le réseau social Sarahah où les envois sont anonymes : "Même ta mère m'a dit qu'elle aurait voulu te tuer à la naissance", "Demain, tu seras au ciel j'espère, crève ce soir !", ou encore "Pourquoi tu es en vie ? Une fille comme toi devrais mourir."

: Le projet de loi du gouvernement contre les violences sexuelles et sexistes comporte un volet sur le cyberharcèlement. Franceinfo a rencontré Camille, 16 ans, qui a été victime de ce fléau pendant des mois. En classe de 3e, elle a été la cible de plusieurs élèves.

: Cette étude montre également que la plupart de ces injures sexistes sont proférées par des hommes (86%) et très majoritairement dans l'espace public, notamment dans la rue ou les transports en commun. Dans 7 cas sur 10, les auteurs d'injures sexistes ne connaissent pas leurs victimes. Les injures sexistes qui visent les femmes ont plus tendance à évoquer le physique de la victime que les injures classiques. C'est notamment le cas pour les jeunes femmes, souvent victimes du stéréotype de la "fille facile".

: Les femmes sont environ dix fois plus exposées à des injures sexistes que les hommes. C'est ce que montre une étude de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Entre 2006 et 2016, 3,8% des femmes interrogées disent avoir été victimes d'injures sexistes contre 0,4% des hommes.

: Aujourd'hui, le printemps continue de ressembler à l'hiver. Le soleil sera souvent de la partie mais les températures vont rester froides. Ce matin, à l'exception des régions côtières où il fera 0 à 4°C, les gelées seront généralisées à l'intérieur des terres avec des températures allant jusqu'à -6°C. Les maximales iront de 3 à 7°C en général et de 9 à 13°C sur le pourtour méditerranéen.



: Ce projet de loi est porté par Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes. Elle est accompagnée par la ministre de la Justice Nicole Belloubet. Le texte doit être présenté, tout à l'heure, en Conseil des ministres.

: Une large majorité de Français est favorable aux mesures du gouvernement contre les violences sexuelles, selon un sondage Ifop pour Viehealthy.com. L'allongement du délai de prescription pour les viols sur mineurs, la pénalisation du harcèlement de rue et l'instauration de l'âge minimum du consentement sexuel à 15 ans recueillent respectivement 92%, 90% et 69% d'opinions favorables.

: De nombreux quotidiens régionaux consacrent également leur une au classement des lycées. Mais Midi Libre joue la contre-programmation avec une interview de "Mamie Rock", la grand-mère de Laeticia Hallyday. Cette femme de 82 ans préside, depuis 2012, les sociétés chargées de la gestion des droits de Johnny. "J'ai été là parce qu'on me l'a demandé, pour rendre service, je n'ai jamais encaissé 20 sous", se défend-elle.







: Le Parisien/Aujourd'hui en France dévoile son palmarès des lycées les plus performants. Et l'établissement qui fait le mieux progresser ses élèves se trouve à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. C'est le lycée Alfred-Nobel.





: Jetons maintenant un œil à ce que vous allez trouver dans les kiosques ce matin. Libération met en une Nicolas Sarkozy. L'ancien chef de l'Etat est en garde à vue depuis hier dans le cadre de l'enquête sur des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007.





: Pour Marlène Schiappa, "la loi toute seule ne suffit pas, mais c’est une base importante". Elle rappelle que "l’égalité femme-homme a été décrétée grande cause du quinquennat".

: "Symboliquement, il est important que la loi interdise de menacer, d’intimider, de suivre des femmes dans l’espace public."



Dans un entretien à Ouest-France, Marlène Schiappa détaille le nouveau projet de loi contre les violences sexuelles qui doit être présenté, ce matin, en Conseil des ministres.

: A Rio de Janeiro (Brésil), des personnes ont manifesté pour condamner la mort de Marielle Franco, qui a été tuée de plusieurs balles mercredi dernier. Cette conseillère municipale de Rio de Janeiro était un visage du renouveau de la gauche. Les balles qui ont tué l'élue provenaient d'un stock vendu à la police.























: "Les attentats à la bombe à Austin sont terribles."



Donald Trump a qualifié de "gens malades" les auteurs des attentats aux colis piégés qui sévissent au Texas depuis le début du mois. "Nous devons les retrouver aussi vite que possible", a poursuivi le président américain.

: Hier, avant le déclenchement d'un engin incendiaire, un cinquième colis piégé a explosé dans un centre de distribution de FedEx à Schertz, dans la région de San Antonio, au Texas (Etats-Unis). Le FBI confirme (en anglais) que cette cinquième attaque est liée aux précédentes.

: Un "engin incendiaire" a fait un blessé, cette nuit, au Texas. "Pour l'instant, nous n'avons aucune raison de penser que cet incident est lié aux précédents colis piégés", a expliqué la police d'Austin. Depuis le début du mois, cinq colis piégé ont explosé au Texas.

: Nicolas Sarkozy a passé la nuit en garde à vue dans l'enquête sur des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. A l'issue de cette garde à vue, qui peut durer jusqu'à 48 heures, l'ancien président peut être remis en liberté, présenté à un juge en vue d'une éventuelle mise en examen ou convoqué ultérieurement.

