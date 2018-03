Soupçons de financement libyen : l'audition de Brice Hortefeux, entendu comme "suspect libre", est terminée

Brice Hortefeux était entendu mardi dans le cadre de l'enquête sur le supposé financement libyen de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy en 2007.

Le député européen LR Brice Hortefeux, proche de Nicolas Sarkozy, est sorti des locaux de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) à Nanterre (Hauts-de-Seine), a constaté un journaliste de franceinfo présent sur place.

"Succession d'erreurs et de mensonges"

Brice Hortefeux, ancien ministre de l'Intérieur était entendu comme "suspect libre", c'est-à-dire en audition libre, dans le cadre de l'enquête sur le financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. En revanche, l'ancien chef de l'État était pour sa part toujours en garde à vue dans ce dossier mardi tard dans la soirée.

À l'issue de son audition, Brice Hortefeux a réagi sur son compte Twitter. "Témoignant lors d’une audition libre, les précisions apportées doivent permettre de clore une succession d’erreurs et de mensonges", a-t-il lancé.

Au cœur de cette procédure instruite en 2013, il y a les accusations formulées par l'ntermédiaire Ziad Takieddine et d'anciens dignitaires libyens. Dans ce dossier, l'ancien secrétaire général de l'Élysée Claude Guéant a été mis en examen, notamment pour blanchiment de fraude fiscale en bande organisée. Et cela entre autre à cause d'un virement considéré comme suspect de 500 000 euros qu'il a justifié par la vente de deux tableaux.