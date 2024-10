: Vidéo Robot-taxi, minibus autonome et humanoïde domestique... Tesla présente ses nouveautés

🎥 Tesla présente ses nouveautés dans un décor de cinéma 🚖 Principale nouveauté, le "Cybercab", un robot-taxi de deux places, sans aucune commande manuelle. Il devrait rentrer en production en 2027 et coûter moins de 30 000 dollars. 🚕 Alors, prêts à prendre un taxi... sans volant ?

Le milliardaire Elon Musk vient de présenter ses nouveautés futuristes, avec comme décor les plateaux de cinéma de la Warner.

C'était un rendez-vous entre tech et science-fiction : entre deux meetings de Donald Trump, Elon Musk vient de présenter les nouveautés futuristes de Tesla dans les studios de la Warner, lors d'un show intitulé "We, Robot".

La première nouveauté présentée, qui est aussi la plus importante, c'est le "Cybercab" : un robot-taxi qui prend la forme d'un petit coupé, électrique évidemment, avec seulement deux places et un grand coffre à l'arrière. Mais à la différence des voitures autonomes déjà présentée, le "Cybercab" est totalement dépourvu de commandes manuelles. Le véhicule est promis sous la barre des 30 000 dollars, et la mise en production est prévue pour 2027.

Le Tesla Cybercab est un robot-taxi autonome de deux places, sans aucune commande manuelle. (TESLA)

Autre nouveauté de la firme américaine, pionnière des voitures électriques, le "Robovan", un véhicule autonome, lui aussi, censé pouvoir transporter des marchandises ou une vingtaine de passagers. On n'en sait pas beaucoup plus sur les caractéristiques de ce véhicule qui ressemble davantage à un petit tram qu'un utilitaire.

Dernière nouveauté présentée par Tesla : "Optimus", un robot humanoïde capable selon Elon Musk d'effectuer des tâches domestiques et d'entretenir des relations amicales, le tout pour un tarif compris entre 20 000 et 30 000 dollars. Là encore, peu de détail sur ses capacités même si les exemplaires présents lors de cette démonstration ont pu interagir avec les participants et assurer le service au bar.

Une présentation importante pour la marque

Cet événement constitue un point d'étape pour l'entreprise, qui se trouve à un double tournant. Technologique d'abord, puisque son avance dans les véhicules électriques a été largement rattrapée, notamment par les constructeurs chinois. Côté véhicules autonomes, Tesla a pris du retard face à l'alliance Google-General Motors, qui opère des taxis autonomes depuis 2021.

Politique ensuite, puisque le milliardaire s'est lancé à corps perdu dans la campagne de Trump,

alors même que l'ancien président veut interdire les voitures autonomes, et n'aime pas les voitures électriques.