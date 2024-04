Voitures électriques : Tesla licencie près de 14 000 personnes dans le monde

Les ventes reculent, l'action a perdu près du tiers de sa valeur, et le constructeur de voitures électriques subit de plein fouet la concurrence. Elon Musk, le PDG du constructeur automobile américain, a annoncé licencier plus de 10% de ses effectifs dans le monde.

Après des années de succès, le groupe d’Elon Musk, qui a révolutionné le secteur du véhicule électrique, connaît un trou d'air. Les ventes de Tesla reculent, et pas qu’un peu : -8,5% sur un an. En fait, les ménages se sont équipés en voitures électriques, et on arrive à une sorte de plateau. La demande globale est en baisse, notamment aux États-Unis, qui reste le premier marché de Tesla. La firme se retrouve avec près de 150 000 voitures en trop.

Le groupe américain subit également de plein fouet la concurrence, surtout chinoise, celle de BYD notamment. À la fin de l’année dernière, ce fabricant chinois a volé à Tesla sa place de premier constructeur de voitures électriques. BYD casse les prix, en inondant le marché de petites voitures pas chères, alors que Tesla reste plutôt sur le haut de gamme. Pour tenter de résister, Tesla a baissé ses prix et divisé par deux sa marge opérationnelle. Et ces derniers mois, l’action a perdu plus d’un tiers de sa valeur à Wall Street. Si la firme Tesla reste encore valorisée à plus de 500 milliards de dollars, elle était estimée à deux fois plus, il y a encore trois ans.

Les investisseurs lassés d'Elon Musk ?

Elon Musk va supprimer des postes un peu partout dans le monde, y compris dans l’usine européenne de Tesla en Allemagne. Dans le mail envoyé à ses employés, Elon Musk explique que Tesla a grandi beaucoup trop vite, il y a maintenant 140 000 employés au total, et que cette croissance fulgurante a généré des doublons. Les managers sont donc priés de répertorier au plus vite les postes en trop pour redonner du souffle à l’enseigne et pour travailler sur de nouveaux modèles.

Ce n'est pas la fin du succès de Tesla, mais c’est un sacré revers. Depuis longtemps, Elon Musk promet l’arrivée de son fameux Modèle à 25 000 dollars, fait miroiter le véhicule 100% autonome et promet la présentation cet été d’un Robot-taxi Tesla. Et il semblerait que les investisseurs se lassent de ce patron iconoclaste, qui rêve de contrôler les esprits avec son réseau X (anciennement Twitter) ou de conquérir l’espace avec ses fusées. Elon Musk est obligé cette fois de redescendre.. sur terre.