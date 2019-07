REPLAY. 50 ans du premier pas de l'homme sur la Lune : regardez le documentaire "Apollo 11 : Retour vers la Lune"

Ce 21 juillet 1969, il est 3h28 du matin, en France, comme un peu partout sur la planète, le monde retient son souffle : un homme va, pour la première fois, marcher sur la Lune ! Un événement majeur dans l'histoire de l'humanité, capturé par les caméras de télévision. A l'occasion du 50e anniversaire de la mission Apollo 11, franceinfo.fr vous propose de revoir à partir de mardi 16 juillet, le documentaire Apollo 11 : Retour vers la Lune, signé Charles-Antoine de Rouvre.

L'aventure décrite heure par heure

Ce documentaire fait revivre l'intimité des huit jours de la mission Apollo 11, qui mena Neil Amstrong, Michael Collins et Buzz Aldrin sur la Lune : le décollage, le voyage, la mise en orbite, en passant par l'alunissage et le retour sur Terre. On y découvre, grâce à des archives sonores inédites enregistrées à bord de la capsule Columbia, les conversations des trois astronautes. Le récit de cette odyssée est aussi l'occasion de redécouvrir l'incroyable impact, scientifique et émotionnel, de cet événement à l'échelle planétaire.