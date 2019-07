Espace : 50 ans après, beaucoup pensent que l'Homme n'a jamais marché sur la Lune

En 1969, les images en noir et blanc montrant les premiers pas de l'Homme sur la Lune émerveillaient le monde entier. Cinquante ans plus tard, ils sont des millions à penser qu'il s'agissait d'une "fake news". Les théories qui circulent : des images tournées dans un studio à Hollywood, voire par le grand réalisateur Stanley Kubrick. De nombreux sites web et des dizaines de vidéos remettent en cause, encore aujourd'hui, la réalité de la mission Apollo 11. Ils évoquent de prétendues anomalies sur les images délivrées par la Nasa, des ombres suspectes, l'absence d'étoiles dans le ciel ou encore le drapeau américain qui flotte alors qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. Cette mission américaine ne serait qu'une opération montée de toute pièce.



9% des Français crient au complot

Pour mettre fin à ces théories du complot, la Nasa a publié en 2009 plus de 11 000 clichés restaurés, dont certains d'Apollo 11. Mais ces croyances ont la vie dure : 9% des Français pensent que tout a été mis en scène.

