Carte Nuits des étoiles : découvrez où la pollution lumineuse est la moins forte en France, pour observer au mieux le ciel

Pas facile d'échapper à la lumière en France : 85% du territoire métropolitain est exposé à une pollution lumineuse élevée.

Plus d'une étoile filante à la minute. Lors des Nuits des étoiles, du vendredi 11 au dimanche 13 août, le ciel nocturne s'habillera d'une pluie lumineuse visible à l'œil nu. Visible, oui, mais à condition de ne pas être affecté par la pollution lumineuse. Car même sans nuages, à certains endroits, il sera difficile d'y voir clair dans la nuit.

C'est ce que montre la carte ci-dessous, publiée par l'Office français pour la biodiversité (OFB) et réalisée par le bureau d'étude spécialisé Dark Sky Lab, à partir notamment de mesures satellites nocturnes. Plus un territoire est jaune, plus il est touché par la pollution lumineuse, comme c'est le cas dans les grandes et moyennes villes. Plus il est bleu, plus la nuit est sombre, et plus la Voie lactée sera visible.

Difficile d'échapper totalement à ces perturbations : "85% du territoire métropolitain est exposé à un niveau élevé de pollution lumineuse", révèle l'OFB. Le ciel sera toutefois bien sombre dans le centre de la Bretagne, à l'est de Reims, ou dans la "diagonale du vide".

Comme le rappelle l'OFB, la pollution lumineuse a aussi des conséquences sur la biodiversité. "Elle constitue une menace importante pour de nombreuses espèces animales et végétales qui ont besoin de l'alternance jour/nuit", note l'organisme. Et risque ainsi de dérégler leur rythme biologique ou de perturber leurs déplacements.

Selon le lieu, ce phénomène ne devrait néanmoins pas vous empêcher de profiter des Nuits des étoiles. De vendredi à dimanche, plus de 500 manifestations sont organisées en France par des bénévoles et passionnés d'astronomie. Le programme est disponible sur le site de l'Association française d'astronomie.