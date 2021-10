La Nasa et SpaceX retardent leur vol vers la Station spatiale internationale à cause du mauvais temps

La mission Crew-3 doit mener des recherches visant à faciliter les futures explorations spatiales lointaines et à apporter des connaissances utiles à la vie sur Terre.

Un retard lié à "un important système de tempête". La Nasa et SpaceX ont reporté au 3 novembre le décollage de la fusée qui devait envoyer quatre astronautes vers la Station spatiale internationale (ISS), a annoncé l'agence américaine, samedi 30 octobre. L'équipage de la mission Crew-3 devait s'envoler dimanche à bord de la capsule Crew Dragon, baptisée Endurance et fixée sur une fusée Falcon 9, depuis le centre spatial Kennedy en Floride (Etats-Unis).

Le lancement aura finalement lieu mercredi à 1h10 du matin heure locale, et "Crew-3 arrivera à la station spatiale le soir même à environ 23 heures", a précisé la Nasa. Ils procèderont alors à "un bref passage de témoin avec les astronautes qui s'étaient envolés vers la station dans le cadre de la mission de l'agence nommée SpaceX Crew-2", dont le Français Thomas Pesquet. Si le lancement se révèle à nouveau impossible mercredi, il existe "une possibilité de secours" le lendemain, a précisé SpaceX.

Faciliter de futures explorations spatiales

Crew-3, la troisième mission habitée régulière assurée par SpaceX pour le compte de la Nasa, s'inscrit dans le cadre du contrat à plusieurs milliards de dollars signé entre l'entreprise d'Elon Musk et l'agence américaine. L'équipage Crew-3 passera six mois en orbite et mènera des recherches visant à faciliter les futures explorations spatiales lointaines, ou à apporter des connaissances utiles à la vie sur Terre.

Les astronautes réaliseront aussi des sorties dans l'espace pour achever la rénovation des panneaux solaires de l'ISS. Ils accueilleront en parallèle deux missions touristiques : des Japonais amenés par un vaisseau spatial russe Soyouz, puis des passagers de la mission Space-X Axiom.