L'Agence spatiale européenne prépare une mission pour observer un astéroïde qui frôlera la Terre dans cinq ans

L'ESA, l'Agence spatiale européenne, lance mardi 16 juillet une mission dans le but d'aller examiner l'astéroïde Apophis, qui va passer près de la Terre dans un peu moins de cinq ans, le 13 avril 2029 précisément. Un événement très attendu par les astronomes, puisque c'est la première fois qu'ils peuvent anticiper le passage d'un astéroïde de cette taille, de près de 350 mètres d'envergure.

Baptisée RAMSES, cette mission s'inscrit dans la lignée de DART, une sonde qui s'était écrasée sur l'astéroïde Dimorphos pour en dévier sa trajectoire, à la manière du film Armageddon. Pour Apophis, en 2029, ce sera un peu différent puisque l'Agence spatiale européenne ne prévoit pas de collision. Elle propose, en revanche, d'envoyer une sonde pour s'approcher au plus près de cet amas de roche de plus de 350 mètres d'envergure. Un astéroïde de cette taille, s'il touchait la Terre, engendrerait des dégâts considérables, mais Apophis a été récemment retiré de la liste des phénomènes à risque.

Un phénomène qui ne se produit que tous les 5 000 à 10 000 ans

"Il nous reste tellement de choses à apprendre des astéroïdes, explique Patrick Michel, directeur de recherche au CNRS à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Jusqu'à maintenant, nous devions aller très loin dans le système solaire pour les étudier. [...] Pour la première fois, la nature nous en apporte un. Tout ce que nous avons à faire c'est d'observer comment Apophis est étiré et déformé par la gravité de la Terre", se réjouit le scientifique.

Apophis sera alors dix fois plus proche de la Terre que la Lune, plus près que certains satellites et même visible à l'œil nu depuis notre planète. Pour les scientifiques, c'est une occasion à ne pas manquer pour en savoir plus sur ces objets célestes, d'autant plus qu'un phénomène de ce genre ne peut se produire que tous les 5 000 à 10 000 ans.

Pour que la sonde parvienne à temps sur place, il faudra qu'elle soit lancée en avril 2028.