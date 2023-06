Espace : un avion solaire en route vers la stratosphère

En Suisse, une équipe se prépare à tutoyer les étoiles avec un avion solaire. En effet, avec ce prototype, le pilote Raphaël Domjan espère atteindre la stratosphère. Seulement, avant d’y parvenir, des tests doivent encore être effectués.

Son immense envergure fend l’air et les paysages. Dans le ciel suisse, l’un des seuls avions solaires au monde a décollé, sans une goutte de kérosène. Il est seulement propulsé par les rayons du soleil. Sur ses ailes se trouvent des dizaines de panneaux solaires. Selon ses ingénieurs, ils permettraient de tutoyer l’espace pour la première fois. Après plusieurs années de préparation, ce prototype unique de 10 millions d’euros est entré dans sa phase finale, les vols d’essai.

Atteindre la stratosphère

Le pilote Raphaël Domjan est à la tête de ce projet. Son but est de concilier aviation et énergies renouvelables. Son avion de 570 kilos est alimenté par cinq batteries. "Ce qui est incroyable, c’est qu’on est capable de rechercher les batteries en vol. Ça fait peu de bruit. On n'émet aucun CO2", explique le pilote. Avant de prendre la direction du ciel, les aventuriers ont déjà parcouru les mers du globe. Cette fois, le soleil devra être leur allié pour un autre défi, atteindre la stratosphère, entre 12 et 50 kilomètres d’altitude autour de la terre. Pour y partir, les pilotes devront s’équiper de bouteilles d’oxygène et de combinaisons spatiales.