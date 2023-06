Canicule : les solutions des grandes villes pour faire face aux fortes chaleurs

Face aux canicules à venir, les grandes villes s'adaptent. La première solution et la végétalisation, mais il existe aussi des pavés poreux qui laissent l'eau s'infiltrer.

À chaque nouvelle canicule, les villes ont chaud. Pour lutter contre les îlots de chaleur et retrouver un peu de fraîcheur, la première solution est la végétalisation. À Bordeaux (Gironde), l'accent est mis sur les cours de récréation. 115 écoles maternelles et primaires se mettent au vert. À Lille (Nord) aussi, les écoles font la chasse au goudron. La ville a lancé un plan pour enlever le bitume. Dans la cour, le revêtement est remplacé par des pavés qui ont la particularité de laisser l'eau s'infiltrer.



Des pavés poreux réalisés à partir de coquillages

Ces pavés poreux ont été conçus dans le laboratoire d'une école d'ingénieurs de Caen (Calvados). Ils sont réalisés à partir de coquillages réutilisés et broyés. Ils permettent un système innovant : l'eau de pluie est absorbée et stockée dans des canalisations. En cas de grosse chaleur, elle ressort par capillarité et fait baisser la température. Bordeaux, Nice (Alpes-Maritimes) et Toulouse (Haute-Garonne) ont déjà expérimenté ce système, qui pourrait être une alternative lorsque les villes ne pourront pas végétaliser.