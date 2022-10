Aviation : un aérodrome recharge ses avions électriques grâce à l’énergie solaire

France 3

C'est une première mondiale à Aix-en-Provence, qui devrait inspirer tous les aérodromes du monde. Depuis un an, grâce à une station de charge solaire, trois petits avions électriques volent sans faire de bruit ni polluer.

Les tours d’hélices sont presque le seul bruit, et encore, c’est parce qu’il y a du vent ce jour-là. Une fois dans le ciel, le vol est silencieux, la conduite est douce et l’ambiance plutôt zen. Il s’agit de l’un des trois avions électriques de l’aérodrome d'Aix, Les Milles (Bouches-du-Rhône). Si l’avion peut voler aujourd’hui "c’est grâce à la recharge électrique solaire", décrit Françoise Helmann, directrice du développement Elektropostal. 150 mètres carrés de panneaux photovoltaïques ont été installés depuis un an, une première mondiale.



Une autonomie de 45 minutes dans les airs



Même les Américains n’ont pas encore les autorisations. La station solaire est la première en France. Si tout va bien, en 2023 il y en aura huit. Grâce au soleil, la station oriente l’énergie vers les avions ou vers des voitures électriques. Sur le tarmac, cette prouesse technologique fait le bonheur d’une société qui forme les pilotes privés. L’autonomie est de 45 minutes dans les airs.