Espace : mise en orbite réussie pour la sonde lunaire russe Luna-25

La sonde devra rester sur la Lune pendant un an et aura pour mission de prélever des échantillons et analyser le sol du satellite.

La sonde russe envoyée sur la Lune, le 11 août 2023, à Vostotchny (Russie). (RUSSIAN SPACE AGENCY ROSCOSMOS / AFP)

La première sonde lunaire russe lancée en près de 50 ans, Luna-25, a été placée avec succès en orbite lunaire mercredi 16 août, a annoncé l'agence spatiale russe Roscosmos. Le lancement de cette sonde est la première mission lunaire pour Moscou depuis 1976, époque à laquelle l'URSS faisait figure de pionnier dans la conquête spatiale. "Tous les systèmes de Luna-25 fonctionnent normalement, la communication avec elle est stable", a ajouté l'agence Roscosmos. >> Espace : pourquoi la Russie cherche à retourner sur la Lune La mise en orbite a été effectuée à l'aide du moteur de la sonde, branché deux fois à partir de 11h57, heure de Moscou : la première fois pendant 243 secondes, la deuxième fois durant 76 secondes, a expliqué Roscosmos dans un communiqué. La sonde tournera autour de la Lune, à 100 kilomètres de sa surface, avant son alunissage prévu lundi au nord du cratère de Bogouslavski, sur le pôle Sud lunaire, selon l'agence. La sonde de près de 800 kilos, emportée par une fusée Soyouz, avait décollé dans la nuit du 10 à 11 août depuis le cosmodrome de Vostotchny en Extrême-Orient. Elle devra rester sur la Lune pendant un an et aura pour mission de prélever des échantillons et analyser le sol du satellite. "Pour la première fois dans l'Histoire, l'alunissage sera effectué sur le pôle Sud lunaire. Jusqu'ici, tout le monde alunissait dans la zone équatoriale", s'était félicité un haut responsable de Roscosmos, Alexandre Blokhine, dans un récent entretien au journal officiel Rossiïskaïa Gazeta.