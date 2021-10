Espace : la sonde Lucy a décollé pour tenter d'en savoir plus sur notre système solaire

Une nouvelle mission spatiale a été lancée ce samedi matin 16 octobre depuis la Floride, aux États-Unis. La sonde Lucy de la Nasa s'est envolée pour un long voyage vers la banlieue de Jupiter. À l'image du squelette de Lucy, découvert en 1974 en Afrique qui nous a permis d’en savoir plus sur l’origine de l’Homme, cette sonde spatiale va tenter de nous apprendre plus sur l’origine de notre système solaire.

Pour cela, direction des amas d’astéroïdes appelés les "Troyens". "Ce sont des astéroïdes qui se situent à des points de Lagrange, des points stables autour de Jupiter, qui sont une sorte de réservoir d'astéroïdes", explique Éric Lagadec, astrophysicien à l’Observatoire de la Côte d’Azur. Ces astéroïdes, qui sont situés à plus de 700 millions de kilomètres du soleil, "vont être survolés par une mission spatiale pour la première fois", précise-t-il.

Il faudra attendre 2027 pour que Lucy arrive à destination. Elle pourra lors commencer à étudier ces objets dont la composition, la densité, la forme permettront par exemple d’en savoir plus sur l’évolution de l’agencement des planètes autour de notre soleil.

#LucyMission will visit 7 Trojan asteroids between 2027 and 2033, plus a bonus main-belt asteroid in 2025. No other space mission is history has been launched to as many different destinations in independent orbits around the Sun! #CountdownToLaunch https://t.co/eNr0SHpYOg