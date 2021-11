Espace : ce que l'on sait du nuage de débris qui a contraint les astronautes de la Station spatiale internationale à se réfugier dans leurs vaisseaux

"Dangereux et irresponsable." L'armée américaine a fait état, lundi 15 novembre, d'un "événement ayant généré des débris" dans l'espace. Washington accuse la Russie d'être à l'origine d'un tir de missile antisatellite, menaçant la sécurité des astronautes à bord de la Station spatiale internationale (ISS). L'incident a déjà provoqué "plus de 1 500 débris orbitaux traçables", selon le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken, "et va probablement générer des centaines de milliers de morceaux plus petits de débris orbitaux". Franceinfo fait le point sur ce que l'on sait de cet incident qui relance les craintes de voir l'espace se transformer en un champ de bataille entre les grandes puissances.

Un protocole d'urgence a été déclenché à bord de l'ISS

Le passage des débris a contraint les sept astronautes actuellement à bord de la Station spatiale internationale à se préparer à une éventuelle évacuation d'urgence. Lors des deuxième et troisième passages de débris, lundi, entre 8 heures et 10 heures du matin (heure française), les astronautes se sont réfugiés dans leurs vaisseaux, amarrés à la station, a expliqué la Nasa dans un communiqué (en anglais)

Selon le média spécialisé Spaceflight Now (en anglais), les astronautes de la Nasa, Raja Chari, Kayla Barron et Tom Marshburn, ainsi que celui de l'Agence spatiale européenne (ESA), Matthias Maurer, se sont réfugiés à bord du vaisseau Dragon de SpaceX. Ces quatre astronautes sont ceux de la mission Crew-3, arrivés jeudi à bord de l'ISS. L'astronaute américain Mark Vande Hei et les deux cosmonautes russes Anton Shkaplerov et Pyotr Dubrov, se sont, eux, rendus dans le vaisseau Soyouz.

De nombreuses écoutilles ont également été fermées entre différents modules, par mesure de précaution. "Les amis, tout est en ordre chez nous. On continue le travail selon notre programme", a finalement rassuré (en russe) Anton Shkaplerov, lundi après-midi.

Le Pentagone enquête sur ces débris

Washington a vite pointé la responsabilité de Moscou dans cet événement. "La Russie a conduit de façon irresponsable un test destructeur de missile antisatellite à ascension directe à l'encontre de l'un de ses propres satellites", a déclaré lundi le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken. "Les débris créés par ce test dangereux et irresponsable menaceront désormais les satellites et autres objets spatiaux vitaux pour la sécurité, l'économie et les intérêts scientifiques d'autres nations pour les décennies à venir", a-t-il accusé.

Le Pentagone a affirmé travailler "activement pour caractériser le champ de débris". Il s'agit notamment d'identifier la trajectoire de chacun des objets, afin d'identifier les menaces de collision potentielles. "Nous regardons de près le type de moyens que la Russie semble vouloir développer", a ajouté John Kirby, le porte-parole du Pentagone.

De son côté, le patron de la Nasa s'est dit "scandalisé par cette action irresponsable et déstabilisatrice". "Il est impensable que la Russie mette en danger non seulement les astronautes américains et des partenaires internationaux dans l'ISS, mais aussi ses propres cosmonautes", a déclaré Bill Nelson.

Debris generated by the dangerous Russian ASAT test caused ISS astronauts and cosmonauts to undertake emergency procedures for safety.



It's unthinkable that Russia would endanger not only intl partner astronauts on the ISS but also their own cosmonauts. https://t.co/8VKJxon9mW — Bill Nelson (@SenBillNelson) November 15, 2021

Moscou ne dit rien sur l'origine de l'incident

De son côté, l'agence spatiale russe, Roscosmos, a assuré mardi que "la sécurité de l'équipage" de l'ISS était sa "priorité principale", sans pour autant répondre directement aux accusations américaines ou s'exprimer sur l'origine de l'incident. "Seuls des efforts communs de toutes les puissances spatiales pourront assurer une coexistence aussi sûre que possible et les opérations dans le domaine spatiale", a ajouté Roscosmos dans un communiqué (en russe).

L'agence spatiale avait déclaré la veille que les astronautes à bord de l'ISS étaient hors de danger. Là encore, sans faire mention d'un test de missile. "L'orbite de l'objet, qui a forcé l'équipage aujourd'hui à se rendre dans le vaisseau selon les procédures standard, s'est éloigné de l'orbite de l'ISS", a tweeté Roscosmos.

The @Space_Station crew is routinely performing operations according to the flight program.



The orbit of the object, which forced the crew today to move into spacecraft according to standard procedures, has moved away from the ISS orbit.



The station is in the green zone. pic.twitter.com/MVHVACSpmT — РОСКОСМОС (@roscosmos) November 15, 2021

Des tirs antisatellites critiqués pour leur dangerosité

Si la Russie n'a, pour l'heure, pas confirmé avoir procédé à un tir antisatellite, reste que cette pratique est très critiquée en raison des nombreux débris générés, qui deviennent de dangereux projectiles. Ils peuvent ainsi heurter les milliers d'autres satellites en orbite, sur lesquels les pays comptent pour de très nombreuses activités, par exemple de communication ou de localisation.

Ces incidents sont toutefois peu fréquents. Seuls les Etats-Unis, la Chine, l'Inde et la Russie ont déjà effectué des tirs antisatellites. "Des événements de débris causés par des tests antisatellites n'arrivent pas souvent, le dernier était un test indien" en mars 2019, a rappelé l'astrophysicien Jonathan McDowell, interrogé par l'AFP. De nombreux experts réclament une plus grande régulation face à ces risques. "Nous appelons toutes les nations spatiales responsables à nous rejoindre dans nos efforts pour développer des normes de comportement responsables", a de son côté appuyé Antony Blinken.

Même si les projectiles issus de tirs antisatellites sont rares, l'ISS doit régulièrement ajuster son orbite pour esquiver divers débris spatiaux issus de la pollution croissante des environs de la Terre. Au cours de l'année 2020, la Station spatiale internationale a dû manœuvrer à trois reprises pour éviter une possible collision avec un débris.