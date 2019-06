VIDEO. Dans l'espace, les nombreux déchets deviennent une menace

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

On considère que 6000 tonnes de débris spatiaux gravitent autour de la Terre. Ceux-ci risquent de rentrer en collision avec des satellites et mettent en péril les voyages spatiaux. La Station spatiale internationale a notamment dû les esquiver plusieurs fois pour échapper à la catastrophe. Et la menace pèse aussi sur Terre. En effet, bien que le risque soit faible, ces débris pourraient franchir l'atmosphère avant de percuter la surface du globe. Tel a été le cas en 2013, lorsque des fragments d'une fusée lancée en 1975 ont frappé le Zimbabwe. Malgré cette insécurité, aucune loi n'existe pour encadrer le ramassage de déchets spatiaux.

Un grand nettoyage ?

"On sera forcément obligé de nettoyer l'espace un jour", assure Fatoumata Kébé. L'astrophysicienne craint que cette pollution puisse compromettre l'exploration spatiale mais aussi les services de télécommunications ou le réseau Internet qui sont assurés par les satellites. Malheureusement, ce "grand ménage" se heurte à un manque de financement : "Nettoyer l'espace, ce qui est sûr et certain, c'est que ça va coûter des millions d'euros", explique la spécialiste.

Sans solutions viables, l'espace pourrait devenir inaccessible en 2100.