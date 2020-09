La Station spatiale internationale a dû manœuvrer pour éviter une possible collision avec un débris

Ce type d'opération est régulièrement nécessaire et devrait devenir plus fréquent avec la pollution croissante des environs de la Terre. A 27 500 km/h, même un petit objet peut gravement endommager l'ISS.

C'est la troisième manœuvre d'évitement cette année sur l'ISS. La Station spatiale internationale a dû élever son orbite par précaution, mardi 22 septembre, pour éviter une possible collision avec un débris d'une ancienne fusée japonaise qui serait passé à 1,39 km de l'ISS, a annoncé la Nasa. C'est une capsule cargo russe (Progress), amarrée à la station, qui a poussé l'ISS un peu plus haut en allumant ses propulseurs, pendant 2 minutes et demie, l'opération étant contrôlée en coopération entre les salles de contrôle russe et américaine.



Selon l'astronome Jonathan McDowell, l'objet menaçant était un débris provenant d'un étage d'une fusée japonaise lancée en 2018, et qui s'est désintégré en 77 morceaux en février 2019. Selon le site de l'Agence spatiale européenne, l'ISS était à environ 421 km au-dessus des océans avant l'opération et à 435 km après. Elle file à environ 27 500 km/h : à cette vitesse, même un petit objet peut gravement endommager voire détruire un panneau solaire ou un autre élément.

Ce type de manœuvre est régulièrement nécessaire, et devrait devenir plus fréquent avec la pollution croissante des environs de la Terre, par des débris d'anciennes fusées ou de satellites lancés depuis six décennies, et par les milliers de fragments créés par des collisions accidentelles ou délibérées, par exemple avec les envois de missiles anti-satellites par l'Inde en 2019 et la Chine en 2007. La station a dû procéder à des évitements 25 fois entre 1999 et 2018, selon la Nasa.