Les quatre astronautes de la mission Crew-3 sont arrivés à bord de la Station spatiale internationale

Début d'une mission de six mois en orbite. La capsule SpaceX transportant les quatre astronautes de la mission Crew-3 s'est amarrée jeudi 11 novembre à la Station spatiale internationale (ISS), après avoir décollé mercredi soir depuis la Floride. Les quatre hommes, trois Américains et un Allemand, remplacent l'équipage Crew-2, dont faisait partie Thomas Pesquet, rentré sur Terre dans la nuit de lundi à mardi. Ils ont été accueillis à bord de l'ISS par l'Américain Mark Vande Hei.

