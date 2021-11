Les quatre astronautes de la mission Crew-3 ont décollé vers la Station spatiale internationale

Décollage pour une mission de six mois dans l'espace. Trois astronautes américains et un Allemand se sont envolés mercredi 10 novembre en direction de la Station spatiale internationale (ISS). L'équipage Crew-3 doit remplacer Crew-2, dont faisait partie Thomas Pesquet, rentré sur Terre dans la nuit de lundi à mardi.



Les astronautes de la Nasa, Raja Chari, Kayla Barron et Tom Marshburn, ainsi que l'astronaute de l'agence spatiale européenne, Matthias Maurer, ont été lancés depuis la Floride par une fusée Falcon 9 de SpaceX, à 21h03 heure locale (jeudi à 3h03 en France). Leur capsule Dragon doit ensuite s'amarrer à la station jeudi à 19h10 (vendredi 1h10 en France).

#Crew3... 2... 1... and liftoff!



Three @NASA_Astronauts and one @ESA astronaut are on their way to the @Space_Station aboard the @SpaceX Crew Dragon Endurance: pic.twitter.com/dxobsFb4Pa