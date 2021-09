Ce que l'on sait du météore qui a illuminé le ciel de Bretagne

Les images sont impressionnantes. Le ciel de l'ouest de la France a été vivement illuminé dimanche 5 septembre, peu avant minuit, par un météore. Le phénomène a été observé en Bretagne, en Normandie et également dans le sud de l'Angleterre.

Franceinfo fait le point sur ce que l'on sait de cet événement spectaculaire.

Un phénomène visible jusqu'en Angleterre

Peu avant minuit, à 23h47, une boule de feu illumine le ciel quelques secondes, avant de s'éteindre. Une apparition capturée par les webcams de plusieurs ports français. "Il y a manifestement un objet important qui est rentré dans l'atmosphère", commente pour franceinfo Francis Rocard, astrophysicien et responsable des programmes d'exploration du système solaire au Centre national d'études spatiales (Cnes).

Le mystérieux flash lumineux visible jusque dans le Morbihan ! Ici, la vidéo de la webcam donnant sur Le Bono, pas loin d'Auray et de Vannes. Elle nous donne l'heure exacte du flash : 23h46 et 59s ! #Bretagne #Finistere pic.twitter.com/h4FRtL5nWn — Nicolas Arzur (@NicolasArzur) September 5, 2021

Il s'agirait d'une météorite. L'objet lumineux est en tout cas bien visible sur la webcam du port et du barrage d'Arzal (#Morbihan), près de #Vannes #Bretagne pic.twitter.com/nMyz53Nq3i — Nicolas Arzur (@NicolasArzur) September 5, 2021

Selon le directeur de France Bleu Breizh Izel, Gurvan Musset, ce flash a été accompagné du bruit d'une "grosse explosion", probablement celle de l'objet au contact de l'atmosphère. Le phénomène a entraîné de nombreux appels aux pompiers et à la gendarmerie d'habitants inquiets, précise Le Télégramme. Selon le programme de science participative Vigie-ciel, l'objet céleste est entré dans l'atmosphère au sud de la Bretagne et a survolé la région sur un axe reliant Douarnenez à Morlaix. Le phénomène a également été visible depuis l'Angleterre, comme le montrent ces images du port de Southampton.

This clip taken from @ShipsSolent Southampton Ferry Cam looking westwards at 2247 tonight (https://t.co/UYT9G6R7Kd for excellent 24/7 live webcams covering the port of Southampton) pic.twitter.com/BOUjA7eovo — RichardCD (@RichardCD4) September 5, 2021

Un bolide certain, une météorite possible

Il est encore trop tôt pour affirmer qu'une météorite est tombée sur Terre. Comme l'explique le Centre national d'études spatiales, une météorite est un "fragment d’astéroïde ou de comète de taille variable, rocheux ou métallique, circulant dans l’espace et capable de parvenir à la surface d’un astre". Or, pour l'instant, nous ne disposons pas de preuve que des morceaux de l'objet ont touché le sol de notre planète.

En suivant le lexique utilisé par l'Observatoire de Paris, on peut plus sûrement parler de météore, "un phénomène lumineux provoqué par l'entrée dans l'atmosphère d'un débris d'astéroïde", voire de bolide, un "météore de très grande intensité lumineuse, plus brillant que Vénus, la plus brillante des planètes". "Compte tenu de l'intensité lumineuse de l'objet, je ne serais pas étonné que l'on considère qu'il y ait eu une météorite au sol", estime Francis Rocard. Mais, "si le fragment est tombé dans l'eau, on ne le retrouvera jamais".

Un phénomène fréquent

Impressionnant visuellement, le phénomène n'a cependant rien d'exceptionnel. "Des météorites qui tombent sur Terre, c'est un phénomène fréquent, quotidien, contextualise Francis Rocard. Mais comme la Terre est constituée aux trois quarts d’eau, la plupart finissent dans l'eau et on ne les retrouve jamais." Ce genre de manifestation est parfois encore plus spectaculaire et dangereux qu'en Bretagne. En 2013, une pluie de météorites avait fait un millier de blessés à Tcheliabinsk (Russie). "Les gens s'étaient approchés des fenêtres pour regarder et toutes les vitres s'étaient brisées à cause de l'onde de choc de l'explosion", raconte Francis Rocard.