Mystérieux flash lumineux cette nuit dans le ciel de Bretagne, l'hypothèse d'une météorite

Un flash lumineux a éclairé le ciel de la Bretagne l'espace de quelques secondes, vers 23h50, dans la nuit de dimanche 5 à lundi 6 septembre, rapporte France Bleu Breizh Izel. Au même moment, un objet lumineux a traversé le ciel au large du port de Southampton, en Angleterre, laissant penser à une météorite.

"Du côté de Brest et de la Côte nord" du Finistère, ce flash lumineux a été accompagné d'une "grosse explosion", selon le témoignage de Gurvan Musset, directeur de France Bleu Breizh Izel. À 23h47, la webcam du port de Portsall, à Ploudalmézeau, montre ainsi le ciel brusquement illuminé. Plusieurs bateaux de plaisance deviennent visibles comme en plein jour, alors qu'ils étaient plus tôt plongés dans l'obscurité totale.

Au port de Portsall, près de Ploudalmézeau, même image : un flash lumineux très bref fait revenir "le jour" pendant 4 secondes #Finistère #Bretagne pic.twitter.com/XwLr0xu0e8 — Nicolas Arzur (@NicolasArzur) September 5, 2021

Le météorologue Stéven Tual "était en voiture entre Rennes et Saint- Brieuc" quand il a assisté au phénomène. "La nuit était claire et d'un coup j'ai vu un objet passer, qui a vraiment illuminé le ciel d'une couleur verte-blanche", a-t-il raconté à franceinfo. "C'était vraiment spectaculaire, je me suis demandé pendant un petit temps ce qui allait se passer", a-t-il ajouté, estimant qu'il a été "témoin du passage d'une météorite".

Le phénomène a aussi été visible dans le Morbihan. La webcam du port du Bono le montre passer de la pénombre à la lumière, là aussi à 23h47.