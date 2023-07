Armée : immersion au cœur du COSMOS, le centre du commandement de l'espace

La Chine et les États-Unis ont fait de la conquête spatiale un terrain d'immenses enjeux stratégiques. Face à ces deux superpuissances, où en sont l'Europe et la France ? Document au sein du COSMOS, le centre opérationnel de surveillance militaire des objets spatiaux.

Une équipe de France Télévisions a été reçue exceptionnellement au COSMOS, le centre opérationnel de surveillance militaire des objets spatiaux. Des opérateurs y scrutent le ciel 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour analyser l'activité de milliers de satellites. Tous appartiennent à différents pays. Le militaire guette leur passage, pour conseiller les groupes au sol. "Si vous voulez utiliser des véhicules, il faudra plus faire attention à tel type de satellite, si vous voulez utiliser des bateaux, à tel type de satellite", explique notamment le sergent-chef Laurent, opérateur au COSMOS.

Prévenir les risques d'attaques depuis la terre

Depuis peu, l'espace est le théâtre de manœuvres plus hostiles. En 2017, un satellite russe s'est approché dangereusement d'un satellite français. L'ancienne ministre des Armées avait qualifié l'évènement "[d]'acte d’espionnage". Pour l'heure, la dénonciation est l'un des seuls leviers d'action possible, même si certains pays, comme la Chine, se montrent capables de bien plus. "On observe aussi des satellites qui développent des capacités pour s'accrocher sur d'autres satellites. Souvent, c'est à des fins de dépollution de l'espace, donc plutôt nobles. Mais si je suis capable de m'accrocher sur un satellite pour l'expulser, je peux le faire aussi à des fins beaucoup moins nobles, et beaucoup plus militaires", note le lieutenant-colonel Clément, commandant du COSMOS.

Le centre de commandement décide des opérations militaires françaises menées dans l'espace. L'enjeu est également de prévenir les risques d'attaques depuis la terre.