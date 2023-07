Drogues : 4 000 pieds de cannabis saisis dans un village de l'Isère

4 000 pieds de cannabis viennent d'être saisis dans un entrepôt en Isère, dans un village de 400 habitants. Le volume de production aurait pu représenter entre 10 et 15 millions d'euros de recettes.

Un entrepôt du petit village de Morette (Isère), caché dans la montagne, abritait une véritable usine à cannabis. Des trafiquants d'origine albanaise faisaient pousser plus de 4 000 pieds d'herbe dans l'ancienne carrosserie, à l'aide d'une installation sophistiquée. Le local de 700 m2 est totalement hermétique. Une puissante centrale électrique alimentait des lampes UV 24 heures sur 24, pour optimiser la croissance de l'herbe.

Six personnes interpellées

Deux Albanais logeaient ici dans des conditions précaires, enfermés depuis deux mois avec interdiction de sortir, comme le raconte l'avocate de l'un d'eux. "Il était chargé notamment de surveiller les plantations, et d'arroser les plants de cannabis (…). Mon client m'expliquait qu'il était en réalité enfermé dans le local toute la journée", explique Me. Fanny Marion.

Au total, six personnes ont été interpellées : quatre Albanais, et deux complices français. La police a brûlé sur place plus d'une tonne de cannabis, soit selon eux 10 millions de pertes pour les trafiquants. Les usines à cannabis fleurissent de plus en plus dans les campagnes françaises.