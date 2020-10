Mise aux enchères de Stan le T. Rex par Christie's à New York : "Il est exceptionnel mais il n'est pas unique" , juge un paléontologue

Le dinosaure, âgé de 67 millions d'années, doit être vendu mardi à New York. Le T-Rex est estimé à 6 millions d'euros. "C'est un dinosaure déjà bien connu", détaille le paléontologue Jean le Loeuff.

"Il est exceptionnel mais il n'est pas unique", a estimé mardi 6 octobre sur franceinfo Jean Le Loeuff, paléontologue, directeur et conservateur du musée des dinosaures Dinosauria à Espéraza, dans l’Aude, alors que le squelette de Stan, un T-Rex, est mis aux enchères ce mardi par Christie's, à New York. Âgé de 67 millions d'années, c’est l'un des fossiles les plus complets et parmi les plus gros de Tyrannosaurus rex. Il est estimé autour de 6 millions d'euros.

franceinfo : En quoi ce squelette est-il exceptionnel ?

Jean Le Loeuff : il est exceptionnel car c'est l'un des squelettes les plus complets de tyrannosaure qu'on connaît, mais il n'est pas unique. On connaît une quarantaine de squelettes de cet animal, dont une vingtaine qui sont assez raisonnablement complets. C'est un beau squelette dont on sait comment il a été sorti. C'est un dinosaure déjà bien connu, donc ce n'est pas la catastrophe scientifique que ce serait si c'était un nouveau dinosaure inconnu qui était vendu aux enchères. Des fossiles de dinosaures, on en trouve toutes les semaines, ou au moins tous les mois. Des squelettes de tyrannosaures, c'est différent, car c'est un animal qui vivait uniquement dans une petite région de l'ouest américain, il y a 68 millions d'années. Mais il y a pas mal d'équipes qui travailllent là-bas et trouvent régulièrement des squelettes de tyrannosaures.

Est-ce que ça vous chagrine que de telles choses soient vendues aux enchères, et souvent à des collectionneurs privés ?

Ce n'est pas nouveau. Ca fait un moment qu'on a l'habitude de voir des squelettes vendus. Pendant longtemps, les grands muséums à travers le monde ont acheté des squelettes de différents fossiles, à des collecteurs privés. Depuis quelques dizaines d'années, avec la mode des enchères, c'est devenu totalement inabordable pour les museums. Les quelques rares squelettes de dinosaures vendus comme cela, aux enchères, on ne les voit pas réapparaître après. Je ne suis pas sûr que ce soit un très bon investissement, je ne suis pas sûr que dix ans après ça coûte beaucoup plus cher.

Cela entrave-t-il le travail de recherche des paléontologues ?

Oui et non. Au 21e siècle, la plupart des grands musées font eux-mêmes leurs fouilles paléontologiques, vont eux-mêmes chercher des squelettes. En parallèle, il y a des collecteurs commerciaux qui trouvent aussi des squelettes, et essaient de les vendre. Mais un chercheur préférera toujours étudier un squelette qu'il a découvert lui-même, il sait où il l'a découvert, et ce sera plus parlant que quelque chose qu'on achète comme ça, sans trop savoir comment ça a été fouillé.