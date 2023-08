Vaccins : les pharmaciens désormais habilités à prescrire

Une nouveauté qui va nous simplifier la vie. Un décret publié la semaine dernière permet aux pharmacies de prescrire elles-mêmes et d’administrer la totalité des vaccins. Plus besoin de passer par la case médecin.

Un pharmacien pourra désormais injecter et prescrire tous les vaccins du calendrier vaccinal aux patients âges de plus de 11 ans. "Vous avez le vaccin pour l’hépatite, la méningite. Tout ce genre de vaccins, on va avoir la possibilité de les faire lorsque cela rentre dans le cadre de la réglementation", explique un pharmacien. Seule exception ; les vaccins vivants atténués comme la rougeole, pour les personnes immunodéprimées, ainsi que les vaccins du voyageur.

Les infirmiers et sage-femmes pourront aussi vacciner

Du côté des patients, la mesure est bien acceptée. "Cela permet d’aller un peu plus vite et d’avoir un contact avec le pharmacien, que l’on connait bien", avoue l’un d’entre eux. Avec le tiers payant, les candidats au vaccin n’auront rien à débourser. Pour être autorisés à vacciner, les 60 000 pharmaciens de France devront d’abord suivre une formation. Selon le nouveau décret, les infirmiers et les sage-femmes pourront également prescrire et vacciner.