Rougeole : les gens ne se vaccinent plus

Julien Pain s'est rendu à Soissons, dans le département de l'Aisne, où le taux de vaccination contre la rougeole est de 71%. Or, pour que la vaccination soit jugée efficace au niveau d'un pays ou d'un département, il faut être à 95%. Depuis plus de 20 ans, on parle d'un lien supposé entre autisme et vaccin contre la rougeole. Cela vient d'une étude d'Andrew Wakefield publiée en 1988, ensuite démentie par de nombreuses études scientifiques.

Mais le doute reste dans la tête des gens. "Vaccins contre la grippe, vaccins contre tout, moi je doute des vaccins", confie une passante. À l'inverse, une dame explique qu'elle a fait vacciner ses enfants. "C'est la mode maintenant, les gens ne veulent plus se faire vacciner, moi je conseille de le faire", précise-t-elle. "Si j’avais un autre enfant, je ne ferais pas les vaccins obligatoires parce que ça ne sert à rien", estime à l'inverse une mère de famille.

41% des Français jugent les vaccins dangereux

Conséquence, le problème de la baisse de la vaccination en France commence à être critique, car 41% des Français pensent que les vaccins sont dangereux. Ainsi, des maladies presque disparues comme la rougeole réapparaissent. Emmanuel Pitois, médecin généraliste, précise que la rougeole est une maladie bien souvent banalisée, alors qu'en réalité, "on oublie que cela peut donner des complications gravissimes et des séjours en réanimation et qu'il faut donc être vigilant". Il ajoute qu"'on ne se vaccine pas que pour soi, on vaccine aussi ceux qu'on ne peut pas vacciner parce qu'ils sont trop jeunes".

