Rougeole : les autorités sanitaires tirent la sonnette d'alarme

L'épidémie de rougeole gagne le département de la Vienne. Ce lycée privé de Poitiers qui compte 550 élèves est à son tour en alerte, avec deux contagions qui inquiètent les responsables de l'établissement. Car la rougeole est très contagieuse. "On nous a demandés si on avait été vacciné, et si on ne l'était pas, de demander à nos parents d'aller voir un médecin traitant", explique Assian Ramdani, élève de première.

Le fantôme de l'épidémie de 2011

En trois semaines, l'épidémie de rougeole a bondi de 46%. Entre février et mars 2018, elle s'est aussi étendue sur le territoire, portant le dernier bilan à 913 cas avérés, dont une jeune femme décédée le mois dernier au CHU de Poitiers. Désormais, les autorités sanitaires redoutent une épidémie de grande ampleur, comme en 2011 ; 54 000 personnes avaient été touchées et 20 étaient décédées. Les autorités sanitaires rappellent que seule la vaccination peut enrayer la propagation de la rougeole.

