La Haute autorité de Santé recommande de vacciner les plus de 75 ans contre le VRS, virus responsable de la bronchiolite, dès cet automne

La HAS conseille également la vaccination des plus de 65 ans qui souffrent de maladies respiratoires ou cardiaques chroniques.

Dans un avis rendu jeudi 4 juillet, la Haute Autorité de santé (HAS) recommande de vacciner les plus de 75 ans contre le VRS, le virus respiratoire syncytial, responsable de la bronchiolite, grâce à deux vaccins qui ont récemment obtenu une autorisation de mise sur le marché. La HAS conseille également la vaccination des plus de 65 ans qui souffrent de maladies respiratoires ou cardiaques chroniques. Chaque hiver, en France, 15 000 à 20 000 personnes âgées doivent être hospitalisées en raison de ce virus et plusieurs milliers en meurent.

À partir de cet automne, il existera donc deux vaccins disponibles, au choix, l'un du laboratoire britannique GSK, l'autre de l'Américain Pfizer. L'Agence scientifique laisse le choix aux professionnels de santé. Un troisième vaccin est en cours de validation.

Fin juin, l'Agence européenne du médicament a donné un premier feu vert à un autre vaccin contre le VRS, lui aussi destiné aux seniors, produit cette fois par le laboratoire américain Moderna. Il faudra encore attendre l'avis de la Commission européenne pour entériner sa mise sur le marché.

Cet automne, les seniors pourront pour la première fois se vacciner contre le Covid, contre la grippe et contre le VRS.