Eurozapping : l’Allemagne en proie à des inondations

Des fleuves débordent un peu partout en Allemagne et la navigation est coupée sur de nombreuses portions, jeudi 4 février. Tout le pays est en alerte. Il faut dire que la pluie, conjuguée avec la fonte des neiges, provoque d’importantes inondations. Au Royaume-Uni, une question se pose autour des vaccins contre le covid-19 : sont-ils compatibles ? Pour faire face au problème de l’approvisionnement en doses, des chercheurs lancent une étude afin de vérifier s’il est possible de réaliser les deux injections avec des vaccins différents.



Les livreurs espagnols refusent des CDI

Du côté de l’Espagne, des livreurs ont manifesté pour dire non aux CDI. “On veut être autonome pour travailler”, clame l’un d’eux. Ils dénoncent, notamment, les conditions imposées par la plateforme Just Eat. Si celle-ci propose un salaire minimum, mais elle demande aux livreurs de fournir leur véhicule et de payer leur essence. Alors, certains préfèrent rester libres, mais en étant mieux rémunérés.