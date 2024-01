Audition : les conseils pour protéger et tester nos oreilles

Présent sur le plateau du 13 Heures, vendredi 19 janvier, le médecin et journaliste de France Télévisions Damien Mascret apporte ses conseils pour protéger notre audition et également la tester. - (France 2)

Présent sur le plateau du 13 Heures, vendredi 19 janvier, le médecin et journaliste de France Télévisions Damien Mascret apporte ses conseils pour protéger notre audition et également la tester.

"On oublie souvent de protéger nos oreilles", constate le médecin et journaliste de France Télévisions Damien Mascret sur le plateau du 13 Heures, vendredi 19 janvier. "Attention aux jeux vidéo. L'Organisation mondiale de la Santé vient de tirer la sonnette d'alarme, parce que les joueurs de jeux vidéo sont exposés à des intensités sonores qui sont trop fortes, qui sont souvent au-dessus de 80 décibels", expose-t-il. Or, à partir de 85 à 90 décibels, on risque d'abîmer l'audition à long terme, précise Damien Mascret.



Les sons les plus aigus, premiers à être perdus



Pour se protéger, des bouchons d'oreilles avec des filtres auditifs existent désormais. "Ça veut dire que, globalement, on va baisser d'environ 15 décibels l'intensité sonore de ce qu'on écoute. (...) En revanche, ça ne modifie pas la qualité du son", explique le médecin. "Souvent, ce qu'on perd en premier dans l'audition, ce sont les sons qui sont les plus aigus", ajoute Damien Mascret. Afin de vérifier si vous avez des problèmes d'audition, la Fondation pour l'audition a mis en ligne une application d'autotest en téléchargement gratuit.