Immersion : à l'école des infirmiers

Les gestes qui sauvent, la manière de rassurer les patients, et bien d'autres choses à apprendre. Durant leurs trois ans de formation, le réalisateur Nicolas Philibert a suivi les futures infirmières et futurs infirmiers, à l'école et à l'hôpital. Dans ce documentaire, tous les élèves finissent par jouer le jeu, même si la caméra les mettait mal à l'aise au début.

"Un métier qui est assez maltraité"

Ce film, c'est 1h45 sur une vocation. Un hommage de Nicolas Philibert aux infirmières et infirmiers, dans lequel il s'est lancé après un grave souci de santé. "C'est un métier de l'ombre, c'est un métier difficile qui exige de grandes compétences techniques et humaines, et c'est un métier qui est assez maltraité", explique le réalisateur. Malgré des conditions difficiles, 30 000 élèves se lancent chaque année dans la formation des soins infirmiers.

