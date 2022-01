Moelle osseuse : "Les donateurs se mobilisent" témoigne la maman de Joseph, 3 ans

Joseph, trois ans et demi, souffre d’un cancer de la moelle osseuse. Sa mère, invitée sur le plateau de France Télévisions, cherche un donneur de moelle osseuse. "Il suit un traitement de chimiothérapie qui est très lourd dont on souhaite la plus grande efficacité, mais qui a beaucoup d’effets secondaires. Il est vraiment fatigué, aujourd’hui, il a très peu mangé, il n’a plus voulu sortir de son lit à partir du déjeuner, c’est difficile", témoigne Katinka Rambert-Cadré, la mère de Joseph.

250 enfants en attente de greffe par an

"On sait que le site Internet a crashé déjà quatre fois. La réponse est là, les donateurs se mobilisent. Que ce soit pour notre fils ou pour tous les autres enfants, il y en a à peu près 250 par an en France qui sont en attente d’une greffe, on sait que la mobilisation est là et que ça fait forcément porter ses fruits. On va forcément trouver des donneurs", ajoute Katinka Rambert-Cadré.