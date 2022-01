Santé : le combat d’une mère pour une greffe de moelle osseuse

M. De Chalvron, C. Verove, O. Labalette, S. Agrabi, L. Feuillebois

Joseph, 3 ans, atteint d'un cancer de la moelle osseuse, a besoin d'une greffe urgente. "Son quotidien, c'est l'hôpital, depuis qu'il a 17 mois", raconte Katinka Ranbert-Cadré, sa maman. L'enfant a suivi plus de deux années de chimiothérapie, un traitement qui devait se terminer il y a dix jours. "On avait l'espoir de retourner dans la vie normale, le dernier jour de traitement. C'est là qu'on a appris la rechute", confie Katinka. L'histoire de Joseph est loin d'être isolée.

Une chance sur un million de trouver un donneur compatible

Chaque année, 1 300 personnes supplémentaires ont besoin d'une greffe de moelle osseuse, avec une chance sur un million de trouver un donneur parfaitement compatible. L'Agence de la biomédecine s'efforce de trouver des volontaires. Pour devenir donneur potentiel, il faut se porter volontaire, et attendre de recevoir un kit de prélèvement, par La Poste. "L'équivalent de 5 minutes", assure le docteur Catherine Fucher, médecin hématologue de l'agence de la biomédecine. 330 000 personnes sont référencées dans la base de données. Pour 80% des greffes, une simple prise de sang suffit. L'Agence de la biomédecine cherche prioritairement des jeunes hommes de 18 à 35 ans.