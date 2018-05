Attentat à Paris : un mort et quatre blessés

Outre la mort d'un homme, quatre personnes ont été blessées lors d'une attaque au couteau revendiquée par Daech et qui a eu lieu dans la soirée du samedi 12 mai, dans le centre de Paris. "La personne la plus grièvement blessée est un Luxembourgeois âgé de 34 ans (...) Il a été opéré dans la nuit, mais ses jours ne sont plus en danger. Une femme âgée de 54 ans a été également grièvement blessée au visage et aux mains, mais là encore, son pronostic vital n'est plus engagé", explique Florence Griffond, depuis l'hôpital européen Georges Pompidou, à Paris.

Une cellule d'aide psychologique ouverte

"Une femme de 26 ans et un homme de 31 ans ont eux été légèrement blessés et sont bien sûr choqués. Une cellule d'aide psychologique a été ouverte à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu à Paris. Elle a déjà accueilli une quinzaine de riverains et de passants", ajoute la journaliste.