Sexualité des Français : décroissance chez les 18-24 ans

Un sondage Ifop, publié mardi 6 février, montre que les Français font de moins en moins l’amour et notamment les jeunes de 18 à 24 ans. C’est un recul sans précédent.

Depuis 50 ans, jamais l’activité sexuelle des Français n’avait été aussi faible. Selon un sondage Ifop, 76 % des interrogés disent avoir eu un rapport en 2023, contre 91 % en 2006. Une baisse historique, corrélée à l’augmentation de l’utilisation des écrans. “Les gens continuent à avoir une vie sexuelle mais souvent individuelle, c’est-à-dire au travers de la consommation massive de pornographie”, a expliqué Thérès Hargot, une sexologue.

De plus en plus de Français asexuels

Un constat d’autant plus inquiétant chez les 18-24 ans : un jeune sur quatre reconnaît ne pas avoir eu de rapport sexuel en 2023. Ils sont cinq fois plus nombreux qu’il y a cinq ans. L’une des causes principales ? La pression liée à la pornographie. Autre cause : un meilleur rapport au consentement. Par exemple, les femmes se forcent moins à faire l’amour, 52 % déclarent accepter un rapport sans en avoir envie, contre 76 % il y a quarante ans. Enfin, de plus en plus de Français se disent asexuels, 12 % reconnaissent ne pas avoir d’attirance sexuelle pour autrui.