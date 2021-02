"La sexualité est l'un des derniers territoires de liberté" : le succès des sextoys en temps d'épidémie de Covid-19

Les ventes de jouets sexuels explosent depuis le début de la crise sanitaire, de plus en plus des Français en utilisent. Les boutiques spécialisées font le plein.

À l'approche de la Saint-Valentin, c'est une idée de cadeau qui séduit de nombreux Français : les ventes de sextoys ont fortement augmenté depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, constatent les professionnels. Selon une étude Ifop publiée le 11 février, trois Français sur dix en ont utilisé en 2020, année marquée par les confinements et les mesures de couvre-feu. En 2017, ils étaient 25%.

Huiles de massage, vibromasseurs, cravaches, menottes... Dans la boutique Passage du désir, située dans le 11e arrondissement de Paris, les clients défilent pour trouver de quoi pimenter les journées rythmées par les restrictions sanitaires. "Pour la Saint-Valentin, on a décidé de faire quelque chose d'un peu plus spécial que d'habitude", raconte un jeune couple. Le contexte actuel, le fait d'être davantage chez soi, a été "un déclencheur".

Dans la boutique spécialisée, les clients défilent. "C'est la première fois, je suis un peu gênée, confie une cliente, venue acheter un sextoy. Tout est fermé, on ne peut pas aller au cinéma, au restaurant, donc je me suis dit que ça pourrait être un nouveau moyen de me faire plaisir."

Des sextoys dans la boutique spécialisée Passage du désir, à Paris, le 11 février 2021. (BENJAMIN ILLY / FRANCE-INFO)

"On a un peu l'impression que la sexualité est l'un des derniers territoires de liberté à un moment où tout est interdit, estime Patrick Pruvot, fondateur des boutiques Passage du désir et du site passagedudesir.fr. Nos ventes ont augmenté de 74% depuis le début de l'année. Les gens ont recentré leurs budget d'achat sur des produits de bien-être plutôt que de paraître."

Parmi les succès dans la boutique : la table des jouets connectés, que l'on peut déclencher à distance, avec son téléphone portable. "On peut avoir un vibromasseur à Paris et quelqu'un qui va en prendre le contrôle à Taïwan. Alors qu'on parle de confinement et de rester chez soi, c'est important pour les personnes qui sont dans une relation à distance", souligne Alexandre, un vendeur. Ce type de produit a l'intérêt de fonctionner même pour les couples qui vivent à distance.