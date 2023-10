Santé : un plan sous-dimensionné pour soutenir les "aidants" ?

Durée de la vidéo : 1 min

En France, 8 à 11 millions de personnes soutiennent un proche en situation de handicap, ou porteur d’une maladie invalidante. La ministre des Solidarités a annoncé, vendredi 6 octobre, la création de 6 000 places supplémentaires de répit.

À 84 ans, Guy Tatin a peu de temps pour lui. Chaque jour, il ne s’accorde que quelques minutes pour prendre un peu d’air. C’est son seul instant de répit depuis qu’il s’occupe de sa femme. "Depuis 2009, on n’est plus sorti. Je ne sais plus ce que c’est que les vacances, je suis tout le temps là", dit-il. 14 ans sans repos, à soutenir sa femme au quotidien, pour qu’elle puisse rester à son domicile. Son mari est indispensable quand les soignants ne sont plus là.

Un Français sur six est aidant

Comme un Français sur six, Guy Tatin est un aidant. Des centres de répit accueillent des personnes dépendantes ou handicapées, afin que leurs aidants aient enfin du temps pour eux. "On a tendance à s’effacer pour privilégier le confort et la sécurité de la personne qu’on accompagne", explique Clara Le Borgne, psychomotricienne à Casa Delta 7 Paris.

Pour soulager les aidants, le gouvernement annonce la création de 6 000 places de répit pour personnes âgées et handicapées. Elles ne concerneront pas celles atteintes de maladies chroniques, au grand regret des associations, qui jugent également le dispositif sous-dimensionné : "une goutte d’eau dans la mer" pour Morgane Hiron, déléguée générale du collectif "Je t’aide".