Santé : "Je me bats au quotidien" contre l’isolement des aidants familiaux, assure le Dr Hélène Rossinot

Durée de la vidéo : 7 min

Ce vendredi 6 octobre, c’est la journée des aidants familiaux. Présente sur le plateau du 12/13 info, le Dr. Hélène Rossinot évoque ce rôle, parfois difficile à porter pour les accompagnants.

Le gouvernement a récemment annoncé un répit de 15 jours par an pour les aidants familiaux. Pour Hélène Rossinot, médecin et spécialiste du sujet, "ce n’est pas suffisant". "C’est bien de dire 15 jours, mais 15 jours où ? Qui s’occupe du proche ? […] Il y a des trous absolument partout dans la raquette", estime le Dr Rossinot. Cette annonce s’accompagne de la création de 6 000 places en accueil de jour. "C’est valable pour les personnes malades et les personnes porteuses de handicap", souligne la professionnelle de santé, qui regrette une absence de mesure pour les malades chroniques.



L’usure des aidants

Un Français sur six est un aidant familial. Hélène Rossinot souhaite un état des lieux de la santé des aidants en France. "Qu’aujourd’hui, on puisse dire qu’on ait des progrès, oui. Mais qu’on puisse dire que les [aidants] ne sont plus isolés et qu’on a changé de regard sur eux, non. C’est ce pour quoi je me bats au quotidien", assure l’auteure du livre "Ma famille, mon job et moi". L’ouvrage commence d’ailleurs par un test afin d’identifier les aidants familiaux qui s’ignorent.