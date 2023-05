Santé : 6 millions de Français ignorent souffrir d’hypertension artérielle

L’hypertension artérielle est la maladie chronique la plus fréquente en France, et pourtant peu se sentent concernés. Le point, mardi 16 mai, sur le plateau du 19/20 avec Damien Mascret, médecin et journaliste pour France Télévisions.

Pour la première fois, une étude très précise sur l'hypertension artérielle voit le jour. "17 millions de Français souffrent d'hypertension artérielle, et surtout parmi eux 6 millions de Français l'ignorent", indique Damien Mascret, médecin et journaliste pour France Télévisions, mardi 16 mai, sur le plateau du 19/20. Pourquoi ? "Tout simplement parce que l'hypertension ça ne donne très longtemps aucun symptôme. Donc pour savoir si on est hypertendu, le seul moyen c'est de mesurer ou de faire mesurer sa pression artérielle. Et bien sûr, s on est hypertendu, il va falloir prendre un traitement tous les jours", ajoute Damien Mascret. Se faire dépister tous les ans Si le traitement n'est pas pris, il y a des risques "pour toutes les artères. Ça veut dire que vous allez abîmer votre cœur, des risques d'infarctus, votre cerveau, des risques d'accident cérébral ou de démence, et vous allez même abîmer vos reins, avec de risques d'insuffisance rénale", détaille le médecin et journaliste. Par ailleurs, 4 millions de Français sont insuffisamment traités et prennent des risques malgré leur traitement. En pratique, tout le monde doit se faire dépister dès 30 ans "et même dès 20 ans si vous avez des risques particuliers, par exemple du surpoids ou de l'hypertension dans la famille", précise le médecin. Il est également important de le faire tous les ans.