Punaises de lit : France "infestée", JO 2024 "en danger"… Comment la crainte de l'infestation se propage dans la presse étrangère

De nombreux articles ont été publiés, particulièrement dans la presse anglo-saxonne, sur les risques liés à ces insectes qui suscitent l'émoi en France, quitte à en exagérer la portée.

Il ne s'attendait sans doute pas à ce que sa phrase obtienne une telle renommée internationale. En déclarant vendredi 29 septembre au micro de LCI que "personne [n'était] à l'abri" des punaises de lit, le premier adjoint à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, a fait les gros titres de plusieurs médias étrangers. "No one is safe", titrent ainsi CNN, Metro ou The Mirror, traduisant la mise en garde de l'élu parisien. Dans la presse internationale, la France est désormais décrite comme "infestée" par ces nuisibles. De quoi faire monter l'inquiétude dans le monde sur les risques liés au tourisme et transformer ces minuscules insectes en menace pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

"Paris grouille de punaises de lit", s'alarme ainsi Forbes. Paris, "ville Lumière ou ville des morsures ?", s'interroge de son côté The New York Times. "En France, les gens ne dormiront peut-être plus jamais bien, alors qu'une vague de punaises de lit continue de piquer", affirme le quotidien britannique Metro. Si les médias anglo-saxons sont très nombreux à alerter sur la présence de punaises de lit en France, quitte à en exagérer la prolifération, nos autres voisins européens commencent également à s'inquiéter.

"La France souffre depuis des semaines d'une infestation de punaises de lit et le problème est devenu un casse-tête pour les autorités françaises", écrit le média espagnol El Confidencial. "Ce que vit Paris est une véritable urgence : il ne s'agit pas de terrorisme, de troubles publics ou d'événements climatiques extrêmes. Le problème est bien moindre, mais tout aussi insidieux et porte un nom : 'punaises de lit' [en français dans le texte]", alerte même la télévision italienne Rai News.

"Les fashionistas ne sont pas à l'abri"

Au-delà des conséquences pour les Français, de nombreux médias étrangers s'intéressent au sort des touristes qui pourraient bien être affectés par ces punaises de lit… voire en ramener dans leur pays d'origine. CBS News donne ainsi à ses lecteurs américains ses "conseils d'experts sur la façon de vous protéger en voyage". Forbes informe également ses lecteurs de "comment les repérer, et éviter de les ramener à la maison lors de votre prochain voyage".

Un événement français aux résonances mondiales est déjà au cœur de toutes les attentions : la Fashion Week de Paris, qui s'est tenue entre fin septembre et début octobre. "Une épidémie 'généralisée' de punaises de lit envahit Paris pendant la Fashion Week", alerte le magazine Time, en reprenant de nouveau une expression du premier adjoint de la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire. "Alors que Paris finit d'accueillir la Fashion Week, ce ne sont pas Balenciaga, Dior et Chanel qui volent la vedette. La nouvelle tendance la plus importante qui pourrait surgir aux Etats-Unis est en fait inattendue : les punaises de lit", grince Newsweek.

"Les fashionistas ne sont pas à l'abri", alerte The New York Times, dans un article au titre évocateur : "Les meilleurs plans de la Fashion week à Paris ? Eviter les punaises de lit". Personne n'est épargné, selon la journaliste du célèbre quotidien américain. "Les punaises de lit sont tout aussi susceptibles de s'installer dans une veste en tweed Chanel que dans une imitation de Zara." "Les fashionistas doivent être bien conscientes que même les salons de l'avenue Montaigne ou les podiums de Chanel ou de Dior ne sont guère à l'abri de ces bestioles suceuses de sang", renchérit David A. Andelman dans un billet publié par CNN.

"Les Jeux olympiques sont-ils en danger ?"

Au-delà de la situation actuelle, de très nombreux médias étrangers s'inquiètent tout particulièrement de l'impact des punaises de lit sur les Jeux olympiques de Paris 2024. La Vanguardia et USA Today tiennent le décompte en rappelant que l'ouverture des JO est prévue dans seulement "dix mois". "La panique des punaises de lit envahit Paris alors que les infestations montent en flèche avant les Jeux olympiques de 2024", alerte la BBC.

"Moins d'un an avant que des millions de personnes ne soient attendues à Paris pour les Jeux olympiques, une vague de rapports faisant état d'infestations de punaises de lit a mis les autorités françaises sous pression", explique également The New York Times. Une question revient en une de plusieurs médias étrangers, dont Il Tempo en Italie : "Les Jeux olympiques sont-ils en danger ?"