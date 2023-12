Santé : la santé mentale et "un véritable sujet de santé publique", affirme Marine Lorphelin, Miss France 2013

Marine Lorphelin, médecin généraliste, ambassadrice de la flamme olympique et Miss France 2013, est l'invitée du 12/13 info, jeudi 14 décembre. Elle publie un livre intitulé En pleine forme, dans lequel elle donne ses conseils pour la santé physique mais aussi mentale.

Marine Lorphelin, médecin généraliste, ambassadrice de la flamme olympique et Miss France 2013, publie un livre intitulé En pleine forme. Elle y livre ses conseils santé, concernant aussi bien la santé physique que la santé mentale. Revenant sur ce dernier sujet, Marine Lorphelin affirme dans le 12/13 info que "ce n'est pas un tabou". "On peut tous être concernés. Je l'ai été, alors que je ne pensais pas spécifiquement avoir des petits soucis de santé mentale, j'étais jeune et ma carrière se déroulait très bien", raconte-t-elle. Marine Lorphelin explique avoir eu ces soucis car elle s'est mis "beaucoup de pression", aussi bien en tant que Miss France que durant ses études de médecine. "J'ai commencé à développer un peu d'anxiété", précise-t-elle.



"Il y a beaucoup trop de fausses informations qui circulent" sur la santé

"Je me suis aussi rendu compte que le sujet de la santé mentale est un véritable sujet de santé publique au contact de mes patients, qui venaient consulter parfois pour des petits désagréments, des troubles physiques, du sommeil. Et on se rend en fait compte que, derrière, il y a un problème de santé mentale", explique la médecin généraliste.



Sur les réseaux sociaux, elle combat les fausses informations au sujet de la santé. "Il y a beaucoup trop de fausses informations qui circulent, et qui peuvent influencer négativement les gens, et les amener à faire de mauvaises choses pour leur santé. Donc je pense que c'est important, en tant que professionnel de santé avec les connaissances qu'on a, de combattre ces fausses idées et d'essayer de rétablir un petit peu la vérité", estime Marine Lorphelin.