Reportage Festival "Pop and Psy" : des artistes et des experts parlent de santé mentale sans tabou

Il y a un point commun entre Stromae qui a vu sa tournée annulée, écrasé par son succès ; Christine and the Queens, qui a exprimé les blessures liées à sa transition de genre et Xavier Dolan, le réalisateur jeune retraité : ils ont tous été submergés cette année.

"Ces pathologies ont toujours existé, explique le docteur Jean-Victor Blanc, à l'origine de ce festival. Mais avant, c'était l'omerta autour du sujet lorsqu'on était concerné. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a 25 % des jeunes franciliens qui ont eu des idées suicidaires au cours de la dernière année. On ne peut plus faire l'autruche".

Musique, livres, séries, nos failles apparaissent partout mais en parler est libérateur. Andréa Bescond a raconté dans Les chatouilles, sur scène puis à l'écran, les violences sexuelles dont elle a été victime enfant. "Aujourd'hui, on sait qu'on est des millions, dit-elle. Ce qui est joyeux là-dedans, c'est qu'un outil artistique, ça permet de faire un collectif. On s'accroche. Ça rassemble les gens et c'est ça la force". Et de fait, la salle était pleine pour l'écouter vendredi 24 novembre.

Dans les allées du festival Pop and Psy, à Paris le 24 novembre 2023 (AUGUSTIN ARRIVE / FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

La comédienne et chanteuse Camille Lellouche évoque sa dépression

Comme un peu plus tard pour entendre le psychiatre Antoine Pélissolo, venu parler d'anxiété sociale."Identifier chez soi des difficultés, ce n'est jamais simple. C'est le propre de la plupart des troubles de santé mentale, détaille-t-il. On a du mal à se comprendre soi-même dans ces cas-là."

"S'identifier à quelqu'un qui a un peu les mêmes problèmes que soi et qui s'en est sorti par exemple, c'est forcément essentiel. Et quand c'est quelqu'un qui est populaire, on éprouve en plus une forte affection". Antoie Pélissolo à franceinfo

La comédienne et chanteuse Camille Lellouche vient évoquer sa dépression, l'humoriste Doully de comment vivre avec la maladie de Charcot. Le risque serait de n'attirer que les principaux concernés mais le festival se veut plus large. "C'est pour cela qu'il y a le programme de la journée qui est vraiment un programme scientifique et la partie festive du soir où les artistes qui soutiennent la cause seront là, précise le docteur Jean-Victor Blanc. Cela permet aussi d'avoir un emballage festif entre le côté pop et le côté psy". Expositions, concerts, DJ set, pour que la vie continue.