Bien-être : un salon itinérant part à la rencontre des femmes en situation de précarité

Salon de beauté ambulant qui s’adresse aux femmes en situation de fragilité, ce bus sillonne les routes de France pour leur dispenser gratuitement des soins, une coupe de cheveux ou des conseils beauté.

Un camion pas comme les autres, dont le nom n'a pas été choisi au hasard. Le Camping-Care, qui signifie soin en anglais. "Mon idée pour la France, c'est de redonner le de sourire et d'apporter de la douceur aux femmes qui en ont le plus besoin dans notre société et pour ça on a transformé notre camion en salon de bien-être itinérant qui va à leur rencontre", assure Sybil Gerbaud, la fondatrice du Camping-Care.

L'ère du commerce itinérant ?

Le bus est un formidable outil pour aller à la rencontre de ceux qui vivent dans des endroits reculés. Pour certains commerçants, l'itinérance relève même d'un vrai choix de vie. Sur le plateau du 13 Heures, Valérie Heurtel, raconte l'histoire d'Adel, qui a transformé un petit bus vintage en salon de coiffure itinérant autour de Tourcoing (Hauts-de-France). Il propose des coupes peu coûteuses aux hommes. En ville comme à la campagne, les commerçants ambulants suivent l’air du temps. Comme Marie, qui propose du vrac, une alternative écologique, dans son camion.